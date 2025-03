Sport.quotidiano.net - Il derby visto da Castelfidardo: "Gara insidiosa con la Recanatese"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Marco Giuliodori è l’allenatore 52enne delrivelazione e che, sino alle ultime due sconfitte, occupava una posizione in classifica di relativa tranquillità. L’ultimo ko, sempre di misura, ad Ascoli, è un verdetto troppo severo per quantoin campo. "Proprio così, era la classica partita da 0-0, giocata poi su un terreno molto insidioso nel quale si faceva fatica, per loro stessa ammissione, a stare in piedi. Ha deciso un nostro errore che ha provocato il rigore che ha fatto la differenza. Noi abbiamo avuto una grande opportunità, purtroppo non sfruttata, con Costanzi ma credo che abbia dominato l’equilibrio". Quali insidie nasconde lacon la? "Sarà un match difficilissimo e come ogniche si rispetti sfugge ad ogni pronostico. Loro hanno un po’ zoppicato in partenza ma hanno ritoccato, strada facendo, l’organico con giocatori che hanno ampiamente compensato le partenze che ci sono state, quella di Sbaffo su tutte.