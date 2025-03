Linkiesta.it - Il declino del pluralismo informativo in Austria ha accelerato la crescita della destra radicale

Lunedì scorso si è insediato ufficialmente il nuovo governoco, guidato dal conservatore Christian Stocker (Övp) e sostenuto anche dai socialdemocratici del Spö e dai liberali di Neos. Ci sono voluti centocinquantuno giorni per formare il governo, un record nella storia dell’democratica. Inoltre per la prima volta la coalizione al potere sarà formata da tre partiti e non solo due.? Due dati che mostrano quanto le forze politiche tradizionaliche siano in difficoltà ad arginare ladell’estremafilo-putiniana del Fpö, risultato il partito più votato alle elezioni dello scorso settembre e dato in ulteriorenei sondaggi degli ultimi mesi. Secondo Politico, se si andasse ad elezioni oggi, più di unco su tre voterebbe per l’Fpö.? Se il successo dei sovranisti è un fenomeno trasversale a quasi tutte le democrazie liberali, l’rappresenta un caso particolare.