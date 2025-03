Gqitalia.it - Il debutto di Haider Ackermann con Tom Ford ha sedotto Parigi

Quandoè stato nominato direttore creativo di Tomlo scorso settembre, la notizia è stata ampiamente celebrata come una vittoria per le forze dell'originalità e della creatività nella moda.è un vero e proprio avventuriero, e lo dimostra il suo abbigliamento maschile raffinato e mondano (chiunque segua il suo lavoro può capire perché piace a icone di stile come Timothée Chalamet e Tilda Swinton). È anche una delle figure più amate del settore e innegabilmente una delle meglio vestite.Quindi, prima del suo, un senso di nervosa attesa aleggiava nell'aria come una spessa nuvola di Oud Wood. Fuori dalla sede di Place de Vendôme, gli ospiti arrivati in anticipo si muovevano come se stessero aspettando l'arrivo di un appuntamento galante. «Ho le farfalle nello stomaco, cosa che non succedeva da tempo prima di una sfilata», ha osservato la modella Suzi de Givenchy.