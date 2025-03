Gamberorosso.it - Il consumo di vino in Germania è in crisi. Crolla anche il prezzo medio

Il mercato tedesco volta le spalle ai vini, con una diminuzione dei consumi durante i dodici mesi tra agosto 2023 e luglio 2024. Come già rilevato in Francia, e negli Stati Uniti,inil calo è rilevante. Gli ultimi dati Nielsen Iq, resi noti dal German wine institute (Dwi), dicono che complessivamente ilacquistato ha segnato un -4% in quantità e un -5% in valore. Ed è andata peggio ai prodotti locali. Infatti, per le cantine tedesche la diminuzione è del 5% per i volumi e del 6% per il giro d'affari. Le cause, secondo Monika Reule, direttrice del Dwi, sono da ricercare nella congiuntura economica negativa che sta portando i tedeschi a prestare una maggiore attenzione ai prezzi dei beni alimentari, nei cambiamenti a livello demografico e nelle abitudini dei consumatori.