Lanazione.it - Il consiglio discute il piano delle antenne

La prossima seduta delcomunale termale dovrebbe affrontare anche l’approvazione del regolamento legato alterritoriale per l’installazione di stazioni radiobase per la telefonia mobile. I consiglieri saranno chiamati a decidere sull’approvazione di un regolamento che, sia pur nel quadro dei margini di manovra limitati che hanno i Comuni, sarà impiegato per regolamentare eventuali nuove installazioni di: il documento prevede cinque potenziali punti nei quali installare nuovi eventuali strumenti, situati ad almeno mezzo chilometro dalle abitazioni. Localizzazioni che potranno essere indicate ad eventuali gestori intenzionati ad installare stazioni o ripetitori sul territorio.