Bubinoblog - IL CONSIGLIO D’EUROPA STRIGLIA L’ITALIA: IN TV TROPPA INFLUENZA POLITICA E DIFFIDE LEGALI

Leggi su Bubinoblog

L’informazione in Italia, sia televisiva che su carta stampata, sta vivendo un periodo drammatico. Lo certifica non il primo comunista che passa ma il.Il rapporto annuale sulla libertà di stampa in Europa, pubblicato dalla Piattaforma per la sicurezza dei giornalisti sponsorizzata dal, traccia un quadro preoccupante per. Il Paese è incluso nel capitolo “Paesi in evidenza” insieme a Georgia e Slovacchia, a causa delle molteplici segnalazioni sul peggioramento della situazione giornalistica.Secondo il rapporto, le problematiche segnalate nel 2023, come le interferenze politiche nella Rai e la cancellazione improvvisa di programmi come quello di Roberto Saviano, non sono state risolte. In particolare, le autorità non hanno risposto agli avvisi riguardanti le nomine politiche alla Rai.