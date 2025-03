Lettera43.it - Il Consiglio d’Europa critica l’Italia per le querele ai giornalisti e l’influenza politica sulla Rai

Leggi su Lettera43.it

Il rapporto annualelibertà di stampa in Europa, pubblicato dalla Piattaforma per la sicurezza deisponsorizzata dal, traccia un quadro preoccupante per. Il Paese è incluso nel capitolo “Paesi in evidenza” insieme a Georgia e Slovacchia, a causa delle molteplici segnalazioni sul peggioramento della situazioneca. Nel 2024, nonostante un lieve calo del numero di avvisi rispetto all’anno precedente, la situazione rimaneper i, i media pubblici e quelli indipendenti. Ilil governo italiano per leaiRai.I rilievi del rapporto dellibertà di stampa in ItaliaSecondo il rapporto, le problematiche segnalate nel 2023, come le interferenze politiche nella Rai e la cancellazione improvvisa di programmi come quello di Roberto Saviano, non sono state risolte.