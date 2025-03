Ilgiorno.it - Il clochard con i cani: "Si intervenga"

Seduto sotto i portici delle Varesine, un uomo avvicina a sé il proprio cane e lo colpisce con violenza, mentre l’altro cane se ne sta all’ingresso di un negozio per stare al caldo. Il video girato da una donna che passava in corso Cavour e pubblicato sui social ha fatto il giro del web ed è arrivato fino a Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali, che sabato sarà a Pavia. "I video sono importanti – ha detto – ma non bastano: si deve chiamare il 112. Invece si vedono tantissimi che passano senza voltarsi. Il maltrattamento di animali è un reato e non occorre spezzare un arto, anche l’alterazione psicofisica è maltrattamento". Ieri mattina, su richiesta del sindaco Michele Lissia, la polizia locale ha avvicinato ilche, da quanto si è appreso, non vuole accettare l’ospitalità in una struttura per non sottostare alle regole imposte e per non rinunciare ai suoi