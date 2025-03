Linkiesta.it - Il classico è un film che la mia generazione si è impegnata a non vedere

Quando avevo trentasette anni conobbi una tizia, poco più vecchia di me, che non aveva mai visto né “Via col vento” né “Il padrino”. La vidi poche volte, ma quelle poche volte non permettevo mai che il tema di conversazione fosse un altro: chi ha voglia di parlare d’altro, quando puoi dire «Ma lo sai che lei non ha mai visto “Via col vento”?».Una sera la sventurata sbuffò che insomma, era come l’avesse visto, era quello dove lei si faceva il vestito con le tende, e quella sera io mi arresi al concetto di cultura popolare, ovvero all’esistenza dei prodotti che hai consumato anche se non li hai mai consumati, ma mai la tapina riuscì a rispondere alla mia domanda: come aveva fatto?Era stata, come me, piccola negli anni Settanta e negli anni Ottanta. Negli anni in cui eravamo minorenni e non è che potessimo uscire tutte le sere, c’era solo la tv che si guardava in tv, quella che poi avremmo preso a chiamare “generalista” per distinguerla dalle altre, ma allora no: allora era semplicemente tutto, o quasi.