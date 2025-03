Anteprima24.it - Il cinema di Steven Spielberg: l’Accademia di Santa Sofia omaggia le colonne sonore di John Williams

Tempo di lettura: 2 minutiUn viaggio straordinario attraverso leche hanno segnato la storia del: sabato 8 marzo alle ore 19, l’Orchestra da Camera Accademia disi esibirà presso l’Auditorium Sant’Agostino di Benevento con il concerto “Ildi”. L’evento, imperdibile per gli amanti del grande schermo e della musica sinfonica, sarà interamente dedicato alle meravigliose composizioni di, tratte dai capolavori del celebre regista americano.Il pubblico potrà rivivere le emozioni di film iconici come E.T. l’Extraterrestre, Lo Squalo, Indiana Jones, Jurassic Park e Schindler’s List attraverso un’esecuzione orchestrale d’eccezione. Gli arrangiamenti e l’orchestrazione sono curati dal maestro Giorgio Mellone. Il concerto si inserisce nell’ambito della Stagione Artistica 2024/2025 deldi, realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento.