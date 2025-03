Ilrestodelcarlino.it - Il centro perde pezzi, chiude la sede Carisap

Ascoli, 6 marzo 2025 – Stavolta la chiusura è di quelle che fanno rumore. E soprattutto fanno storia, perché riguarda un edificio e un’istituzione che rappresentano la storia della città: Palazzo Bazzani, meglio conosciuto come palazzo della Cassa di Risparmio, potrebbe non ospitare più la banca di riferimento cittadina, oggi inglobata in Intesa San Paolo. L’istituto creditizio che ha accorpato negli ultimi anni decine di banche (tra cui appunto la ex), è intenzionato are lastorica di corso Mazzini dal prossimo ottobre. Una notizia che ha lasciato di sasso i dipendenti, che ieri hanno ricevuto da parte dell’azienda una comunicazione nella quale venivano elencate le sedi che saranno eliminate o dislocate. Ma la chiusura rappresenterebbe l’ennesima batosta per tutto ilstorico, alle prese con un inarrestabile processo di spopolamento, dovuto a tanti fattori tra cui anche il decentramento di uffici e sportelli delle principali istituzioni.