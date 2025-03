It.insideover.com - Il “caso Tate”: lo strano braccio di ferro tra Usa e Romania per i due influencer misogini

Muscoli pompati, tatuaggi giganteschi, auto di lusso, spacconerie varie e mascolinità tossica un tanto al chilo: sono questi gli ingredienti dell’impero dei fratelli, ora al centro di un vero giallo legale tra Washington e Bucarest. NOW OR NEVERWINhttps://t.co/lv6bVZjITV pic.twitter.com/HPUnFNHmzL— Andrew(@Cobra) March 3, 2025L’impero misogino sul web dei FratelliSi tratta di Andrew, 38 anni, e Tristan, 36 anni. I due, cittadini con doppio passaporto-britannico e statunitense, provengono dal mondo della kickboxing professionale: Andrew, aka “Cobra”, misogino autodichiarato, ha accumulato quasi 11 milioni di follower su X. Creatura del Grande Fratello inglese nel 2016, gestisce anche un’accademia online dove insegnerebbe ai giovani uomini come diventare ricchi e attrarre le donne.