Il Caravaggio perduto all’Astra alla presenza del regista

Firenze, 6 marzo 2025 - Domani, 7 marzo alle 19.00delAlvaro Longoria, sarà proiettato al cinema Astra di piazza Beccaria “Il”, la storia di un quadro che, appeso per tanti anni in un salotto di Madrid, si rivela essere una delle opere dormienti più ricercate al mondo. Destinato all’asta per appena 1.500 euro, i mondi dell’arte e del commercio si animano mentre iniziano gli accertamenti per verificarne l’autenticità. Il dipinto si rivela essere “Ecce homo”, un capolavorodi, e il suo valore schizza a 300 milioni. Sembra una storia di finzione o la trama di un film, ma è successo davvero a un'anziana signora di Madrid l'8 aprile 2021. Da quel momento, si è aperto un misterioso thriller che ha sconvolto il mondo dell'arte. Il film è un viaggio, attraverso diverse città europee e italiane, che illustra alcune delle meravigliose opere di Michelangelo Merisi e ci aiuta a comprendere quelle particolarità che lo hanno reso uno dei pittori più importanti e rivoluzionari della storia.