Iodonna.it - Il capospalla più evergreen della mezza stagione torna in versione rivisitata e corretta. Merito di una silhouette ridotta ma non meno d'effetto

Leggi su Iodonna.it

Classici rivisitati. Il guardaroba di ogni fashionista deve poter contare su item sempre attuali, dal carattere. Di tanto in tanto, però, quegli stessi capi possono subire trasformazioni minime, quasi impercettibili, eppure fondamentali per restare ancorati alla contemporaneità. Come nel caso del trench corto donna. Giacca trapuntata: cinque outfit per abbinarla con stile X I look, infatti, fanno affidamento su capispalla pratici e chic, capaci di accompagnare ensemble differenti da mattina a sera.