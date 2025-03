Ilfattoquotidiano.it - Il caporalato nelle eccellenze del Nord: dalle Langhe alle terre del prosecco, i nuovi schiavi tra lavoro grigio ed emergenza abitativa

Mancano i grandi ghetti, simboli del‘classico’, mentre profitti e investimenti sono maggiori rispetto al Sud, ma anche la ricca agricoltura settentrionale fa i conti con lo sfruttamento. Ancheregioni delchi vendemmia o raccoglie frutta e ortaggi nell’attesa, senza tempo, del proprio permesso di soggiorno, è facilmenteprese con, cooperative senza terra, nate per gestire la manodopera, modalità opache di reclutamento e condizioni precarie di trasporto e alloggio. Lo racconta l’associazione Terra! nel rapporto “Gli ingredienti del– Il caso delItalia”, un’indagine sullo sfruttamento in agricoltura in Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, già al centro nel 2023 di un’inchiesta sulle filiere più importanti della regione, ossia meloni, insalate in busta e suini.