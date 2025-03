Quotidiano.net - Il capo del Pentagono Hegseth accusato di incitare allo scontro ideologico con la Cina

Leggi su Quotidiano.net

IldelPete"incita deliberatamentee amplifica la cosiddetta retorica della minaccia cinese". E' l'accusa del portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian dopo cheha detto in un'intervista a Fox News che gli Usa non vogliono la guerra, ma "siamo pronti: chi vuole la pace deve prepararsi alla guerra". Gli Usa "devono smettere di proiettare la mentalità egemonica e vedere le relazioni bilaterali con la lente obsoleta della Guerra Fredda. Che si tratti di guerra tariffaria o commerciale, fredda o calda, non deve essere combattuta e non può essere vinta", ha aggiunto Lin.