Anteprima24.it - Il cammino verso Pasqua: la lettera del Vescovo Aiello

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNel giorno del Mercoledì delle ceneri ildi Avellino, Monsignor Arturo, ha scritto ai fedeli:“Pronti? Via.Carissimo/a,Buona Quaresima! Non so se lo ricordi, comincia oggi attraversando il portale del Mercoledì delle Ceneri: 40 giorni dilacome gli ebrei per quarant’annila Terra Promessa. Non è un tempo triste dopo le gioie del carnevale, ma un prendere in carico se stessi per non cadere nel baratro della mediocrità, il moto uniformemente acceleratoun appuntamento col Risorto, un camminare insieme a tanti che condividono la ricerca di un senso, un anelito di giustizia e di pace, la fede in Gesù che ci ha salvati perdendo se stesso.Vuoi partecipare a questa maratona che allena i muscoli del cuore per salire in alto? Far parte di questa marcia di protesta che attraversa le strade e le piazze per gridare contro l’egoismo che imperversa? Iniziare questa cura di dimagrimento (vita snella) che rende il nostro cuore e il nostro corpo obesi di elefantiasi dell’io? Non hai che da dire sì, l’iscrizione è gratuita e l’efficacia del trattamento assicurata a fronte di venti secoli di terapia sempre con ottimi risultati senza lo specchietto per le allodole dell’ “insoddisfatto-rimborsato”.