Laverita.info - «Il calcio italiano ora sta meglio però la politica non lo aiuta»

L’esperto: «Per i tifosi nostalgici i fondi sono speculatori, ma non è così: vincere è nel loro interesse. In alcuni mercati la Serie A potrebbe sorpassare la Premier. Putin capì per primo il potere geopolitico del pallone».