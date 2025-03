Panorama.it - Il buco dell’ozono si richiude. Ecco cosa dice l’ultimo studio del MIT

Da decenni siamo costantemente bombardati dalla notizia riguardo l’ampliamento del, con tutte le gravi conseguenze che ciò comporta in tema di clima e innalzamento delle temperature. L’ozono, infatti, è quella barriera invisibile ma importantissima che protegge il nostro pianeta e chi via abita dai raggi del sole, mitigandone la potenza e evitando che essi colpiscano direttamente la Terra. Tra le sostanze che principalmente contribuiscono a danneggiare questa barriera vi sono i clorofluorocarburi. Ma un nuovo, condotto Massachusetts Institute of Technology (MIT) e pubblicato sulla rivista scientifica Nature, dimostra che ilantartico, scoperto nel 1985, si starebbe gradualmente rimarginando. A favorire questa progressiva ricomposizione di questo strato di ozono contribuirebbero in maniera significativa la riduzione delle emissioni di tutte quelle sostanze che lo danneggiano, secondo quanto previsto dal Protocollo di Montreal.