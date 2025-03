Lanotiziagiornale.it - Il Bonus mamme è fermo al palo e la Cgil va all’attacco: “Manca il decreto attuativo, ritardo inaccettabile”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

“A due mesi dell’entrata in vigore della legge di Bilancio, il governo non ha ancora adottato ilnecessario a definire importi, modalità attuative e procedure per il riconoscimento del nuovo ‘’, impedendo a tante lavoratrici di beneficiarne. È un”.È quanto denuncia il segretario confederale della, Daniela Barbaresi. La dirigente sindacale spiega che “con la legge di Bilancio 2025, da quest’anno, alle lavoratrici dipendenti, escluse le lavoratrici domestiche, e a quelle autonome, madri di due o più figli, fino al compimento del decimo anno del figlio più piccolo, e dal 2027 alle lavoratrici madri di tre o più figli fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, è riconosciuto un parziale esonero contributivo. A condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 40 mila euro annui.