Iodonna.it - Il blogger svela tutti i trucchi del mestiere per riprodurre scene d'azione con un budget davvero ridotto.

Nel mondo degli effetti visivi digitali, un nome sta facendo sempre più parlare di sé: ErikDoesVFX. Questo talentuoso content creator ha recentemente guadagnato l’attenzione del pubblico per aver replicato una scena iconica di Star Wars: Episodio IX – L’Ascesa di Skywalker con unsorprendentemente: 100 dollari. Il confronto diventa ancora più impressionante se si considera che la produzione originale ha speso circa un milione di dollari per realizzare la stessa sequenza. Star Wars: tutte le eroine della saga guarda le foto L’iconica scena di “Star Wars” ricreata da ErikDoesVFXLa scena in questione è una delle più spettacolari del film diretto da J.