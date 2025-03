Ilrestodelcarlino.it - Il bilancio spiegato in un podcast. Sindaco e giunta sbarcano sul web

Ilcomunale a Castelfranco Emilia vienein un, ovvero con un audio, scaricabile in internet, che racconta appunto cosa l’amministrazione comunale intende fare con i fondi pubblici. A riferire di questa iniziativa è la stessa amministrazione, che spiega: "Il Comune di Castelfranco Emilia, con la collaborazione di Nicola Giacché e Tommaso Dotti, ha pubblicato la prima puntata del"Castelfranco: facciamo i conti", disponibile sul canale Spotify della città. Un’iniziativa inedita a livello nazionale e che si propone l’obiettivo ambizioso di coinvolgere sempre più i cittadini a cimentarsi con le complessità della "cosa pubblica" favorendo, allo stesso tempo, comprensione e spirito critico. L’ospite della prima puntata, incentrata su una spiegazione del, di come funziona e di come si costruisce, è stato ildi Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano.