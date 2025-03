Il Bayern Monaco travolge il Bayer 3-0, doppietta per Kane

Leggi su Iltempo.it

DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il primo derby tedesco nella storia delle coppe europee sorride al, che si impone davanti al proprio pubblico per 3-0 contro ilLeverkusen. Sono unadie una rete di Musiala a decidere il match di andata degli ottavi di finale e a indirizzare nettamente la qualificazione in favore dei bavaresi. Dopo 9 minuti, gli uomini di Kompany sbloccano il risultato. Olise se ne va sulla destra e crossa al centro per, che ruba il tempo a Mukiele e incorna nell'angolino dove Kovar non può arrivare. Al 14?, gli ospiti sciupano un'enorme occasione per il pareggio quando Frimpong, liberato in area in seguito a un goffo errore difensivo, si fa sbarrare la strada da Neuer in uscita. Sul fronte opposto, è Musiala a sfiorare il 2-0 al 23? quando centra in piena la traversa di testa dopo aver raccolto un corner dalla destra.