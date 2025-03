Inter-news.it - Il Barcellona vince soffrendo in casa del Benfica. Ritorno in discesa!

Ilsupera ilcon il punteggio di 1-0, nonostante l’inferiorità numerica. A segno Raphinha nel secondo tempo.IL MATCH – La formazione diparte molto forte aggredendo alto il. Dopo nemmeno 1 minuto dal calcio d’inizio, Akturkoglu impegna subito Szczesny, con una conclusione angolata. Al 14? arriva la prima occasione per la formazione blaugrana: su un tirocross di Rapinha dalla sinistra, arriva il tap-in sottoporta di Lewandowski, ma il portiere Trubin è bravo a rimanere in piedi e a bloccare la sfera in due tempi. Al 22? arriva la possibile sliding doors della gara per il: Pavlidis viene servito in profondità e prima di arrivare a tu per tu con la porta, viene atterrato da Cubarsi al limite dell’area. L’arbitro Zwayer mostra il cartellino rosso al difensore spagnolo, lasciando i suoi in 10 uomini.