Amica.it - Il 2025 è un anno intenso per Simone Ashley. L'attrice, che è appena tornata single, ha diversi film in uscita e un appuntamento a giugno con Brad Pitt

Leggi su Amica.it

Sta facendo il tour promozionale per la nuova commedia romantica di Prime Video, Scatta l’amore. E, dice lei, «è ironico» che sianon poteva trovare modo migliore per pubblicizzare la pellicola. Anche perché il suo sguardo è già proiettato su.Ospite del podcast della Bbc, Woman Hour, l’di Bridgerton e Sex Education ha rivelato che la sua storia d’amore con Constantin “Tino” Klein èfinita. Dopo quasi tre anni insieme, lei e il Ceo della competizione automobilistica GP Ice Race, hdeciso di lasciarsi.«È un po’ ironico che io stia promuovendo una commedia romantica e da gennaio di quest’sono entrata nella mia era da!», ha riso la 29enne«Mi sto concentrando su me stessa e sul mio lavoro e sulla mia sicurezza interiore.