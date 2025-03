Anteprima24.it - Ieri in Campania: schianto fatale, muore 30enne. Maxi rissa tra due baby gang, misure cautelari per tre 19enni

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, mercoledì 05 marzo 2025. Avellino – Ci sono anche quattro irpini tra i soggetti raggiunti da misura cautelare nell’ambito dell’operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione dipersonali e reali e ad un decreto di sequestro preventivo d’urgenza nei confronti di 28 soggetti (di cui 12 in carcere, 12 agli arresti domiciliari e 4interdittive del divieto di esercitare attività professionali), procedendo contestualmente a cautelare beni e valori per un importo superiore ad 1,4 milioni di euro. Si tratta di Maria Fistillo di Moschiano, Luigi Salvatore Graziano e Luca Rufino di Avellino oltre che Francesco Bossone, tutti raggiunti dal provvedimento di custodia in carcere.