I viaggiatori di Pechino Express 2025 - Sul tetto del mondo sono pronti a partire alla volta di Filippine Thailandia e Nepal Ecco chi sono

i tre Paesi della decima edizione di Pechino, in onda in tv da giovedì 6 marzo in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW. Novele coppie in gara, guidate dal conduttore Costantino della Gherardesca e dall’inviato speciale Fru, chiamate a percorrere ben 6.000 chilometri con zaino in spe un solo euro al giorno. Scopriamo insieme le nove coppie che si sfideranno in questa edizione.I primiballeriniVirna Toppi e Nicola del FreoMarito e moglie, Primi Ballerini del TeatroScala di Milano Leggi anche › “Pechino”, svelati i nomi delle 9 coppie in gara I medagliatiYuri Chechi e Antonio RossiEx ginnasta, soprannominato “il signore degli anelli”, ed ex canoistaI compliciDolcenera e Gigi CampanileCantautrice e avvocato legati sentimentalmente da 25 anniGli esteticiGiulio Berruti e Nicolò MalteseAttore e imprenditore il primo, cantautore e consulente commerciale il secondoLe atlanticheIvana Mrázová e Giaele De DonàModella e conduttrice, showgirl e influencerI magiciJey e ChLilloIl giovane mago più famoso d’Italia e suo fratello, che partecipa a competizioni gamingI cineastiNathalie Guetta e Vito BucciAttrice francese, naturalizzata italiana, e segretario di produzione Leggi anche › “Pechino”, le difficoltà delle coppie tra il bidet portatile delle Atlantiche a Antonio Rossi che russa Le sorelleSamanta e Debora TogniCelebre ballerina la prima, curatrice e assistente bagnanti la secondaGli spettacolariGianluca Fubelli (Scintilla) e Federica CambaAttore comico lui, cantautrice e compositrice la moglieiO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Pechino: chile nove coppie in gara iO Donna.