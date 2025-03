Thesocialpost.it - I veri rischi dei disinfettanti per la casa e cosa contengono davvero

Sta aumentando sempre più l’utilizzo diper la. In particolar modo di prodotti che hanno proprietà antimicrobiche. Il problema è che il loro utilizzo potrebbe comportare deiper la nostra salute. A metterci in guardia contro l’uso diffuso di questi prodotti è l’Istituto federale tedesco per la valutazione dei(Bfr). Ma quali sono i principali? Bisogna considerare innanzitutto che i microrganismi presenti nelle nostre case non causano necessariamente malattie, anzi, molti di loro svolgono funzioni protettive: contribuiscono alla funzione di barriera naturale della nostra pelle, rendendo più difficile la colonizzazione da parte di agenti patogeni, o supportano la digestione e altre funzioni. In commercio sono disponibili diversi prodotti per la pulizia con proprietà antimicrobiche, pubblicizzati come capaci di “eliminare fino al 99% dei microrganismi dannosi”.