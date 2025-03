Lanazione.it - "I social network? Croce e delizia"

Domani e sabato, sarà a Sarzana per portare all’attenzione del pubblico del Teatro Impavidi ‘Il sen(n)o’ con un monologo attuale e dalla forte potenza espressiva in uno spettacolo tutto al femminile. Nota per interpretare il ruolo del commissario Vittoria Fusco ne ‘I delitti del Barlume’, l’attrice pluripremiata Lucia Mascino vestirà questa i volta i panni di Tessa, un’esperta psicoterapeuta. Il tutto nello spettacolo diretto da Serena Senigaglia e ispirato al testo di Monica Dolan, con la scenografia di Maria Spazzi e luci e suoni di Roberta Faiolo. In scena, forse non a caso nella giornata internazionale della donna, anche il tema delicato della sessualizzazione dell’infanzia e della sua digitalizzazione. Lei ha detto che quando ha letto il testo ha sentito l’urgenza di portarlo in scena.