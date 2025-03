Sport.quotidiano.net - I rossoblù e il quinto posto. Il fatturato in trasferta?. Deve essere migliorato

La rincorsa all’Europa deicontinua. Reso il Dall’Ara un fortino quasi inespugnabile e alzato a livello da record il rendimento casalingo, la missione di Italiano e del Bologna è ora quello di ritrovare il passo lontano da casa. A partire da Verona. Prendendo in esame il solo rendimento interno, isono secondi, insieme con il Napoli, con 29 punti in 14 gare: uno solo in meno dell’Inter che come i partenopei ha giocato una gara in meno rispetto al Bologna a domicilio. La media è di 2,07 punti a partita davanti al proprio pubblico, rendimento record, da Champions, davanti a Roma e Juventus (28 punti in 14 gare), meglio di Fiorentina (27 punti in 14 gare), Atalanta e Lazio (25 punti in 13 gare). E fuori? Globalmente le cose non vanno male: con 18 punti in 13 gare, il Bologna è al sesto, insieme con la Fiorentina, alla media di 1,38 punti a partita.