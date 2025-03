Ilgiorno.it - I nuovi orizzonti nella gestione dei rifiuti: sfide e opportunità per i Comuni

Analisi dellee delledei. Con focus su temi di grande attualità quali il Metodo Tariffario, la qualità del servizio regolata da ARERA e la tariffazione puntuale. Sono questi gli argomenti dell’evento promosso da Fondazione Operate, in collaborazione con CEM Ambiente, Confservizi Lombardia e Green Alliance che si terrà il prossimo 4 aprile dalle ore 10 alle 13sede di CEM Ambiente, Auditorium Varisco e Cantù, a Cavenago Brianza (MB), Località Cascina Sofia 1/A. L’evento, aperto dal Presidente di CEM Ambiente e Coordinatore settore Ambiente di Confservizi Lombardia Alberto Fulgione e dal Presidente di Fondazione Operate Luca Moretti, rappresenta un'importante occasione per iSoci e gli stakeholder dell’utility per aggiornarsi sulle normative in evoluzione e confrontarsi sulle strategie di miglioramentodeiurbani.