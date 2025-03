Iodonna.it - I messaggi nascosti dietro i look del Congresso, da Trump a Melania fino alle democratiche

Leggi su Iodonna.it

Durante il discorso al, il presidente degli Stati Uniti ha dettato la linea politica repubblicana con una retorica incisiva su immigrazione, economia e politica estera. Ma a catturare l’attenzione non sono state solo le sue parole, ma anche gli outfit indossati da, hanno rivelato un linguaggio parlo, carico di significato e dichiarazioni non verbali. Tra cravatte sartoriali, proteste cromatiche e dettagli simbolici, la moda ha giocato un ruolo cruciale nella serata di Capitol Hill., cravatta emaschile per sostenere il “Take It Down Act” X Se il Presidente degli Stati Unitiha optato per un classicoformale, con un dettaglio firmato Made in Italy che non è passato inosservato, e così anche la First Lady, in Dior (come al solito).