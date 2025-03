Lanazione.it - I guai del ponte di S. Stefano a Macerata: "Impatto negativo sulle attività della zona"

"IlSanto, nel comune di Cascina, è un’arteria di collegamento essenziale per l’economiae attualmente è soggetto ad alcune limitazioni che impattano in modoproduttive presenti nei paraggi, per questo ho rivolto un’interrogazione al presidente regionale, Eugenio Giani, lavorando anche con gli esponentiLega sul territorio, per chiedere una doverosa d urgente ispezione tecnica sulper verificare lo stato di degrado ed individuare, così, le priorità d’intervento". Lo ha annunciato la capogruppo regionale del Carroccio, Elena Meini, sottolineando di volere anche sapere "se la Regione preveda di destinare proprie risorse per la manutenzionestruttura e per il potenziamentosua capacità di carico".