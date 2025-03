Ilfattoquotidiano.it - I governi europei sono impazziti: rivoltiamoci contro il riarmo e questa folle corsa suicida

, proclamano la necessità di riarmarsi e di continuare la guerra già persa in Ucraina ma non propongono le uniche cose che sarebbe possibile e positivo realizzare: cioè che l’Onu garantisca la pace e la neutralità dell’Ucraina (o meglio: di quello che è rimasto dell’Ucraina) e che in Europa si proceda verso il disarmo bilaterale, atomico e convenzionale. Dall’Atlantico agli Urali bisogna cominciare a disarmare e rottamare le basi militari che minacciano la sicurezza di tutti.è la vera e unica pace realizzabile in Europa, perché conviene a tutti.Invece il segretario generale della Nato, l’ineffabile Mark Rutte, continua a affermare che “i paesistanno intensificando gli sforzi per garantire all’Ucraina ciò di cui ha bisogno per combattere finché sarà necessario“.