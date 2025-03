Liberoquotidiano.it - "I giocatori di Juve e Milan devono vergognarsi": chi li attacca dopo gli ottavi di Champions

Antonio Cassano, come sempre, non le manda a dire. L'ex meteora del real madrid ha commentato le partite dell'andata deglidi finale di. E ha colto l'occasione perre ancora una volta il, eliminato nei playoff dal Feyenoord. Ma anche lantus, uscita contro il Psv. "Il Feyenoord è scarso, ragazzi. È troppo scarso. Una roba imbarazzante – hato Cassano a ‘Viva el Futbol' – Quarto lì in Olanda, ma è una roba imbarazzante, una cosa che non si può vedere in assoluto. L'Inter poteva stare fino a domani, non prendeva mai gol, non le tiravano mai in porta e poteva fare cinque, sei, sette gol senza problemi, ha sbagliato anche il rigore. Non c'è mai stata partita e al ritorno sarà la stessa identica roba, se non peggio per il Feyenoord che, ripeto, è troppo, troppo scarso.