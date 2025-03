Sport.quotidiano.net - I gialli verso le due trasferte in Campania. La Salernitana assetata di punti. Ma i granata concedono spazi

Il Modena inizia sabato il suo mini tour campano con vista sulla Costiera. Dueconsecutive, prima a Salerno poi sul campo della Juve Stabia, due impegni non facili ma da affrontare con un buon spirito, a partire dal match che attende i gialloblù tra due giorni allo stadio Arechi. La truppa di Mandelli si troverà di fronte una squadradi, che sta vivendo una stagione travagliata e che è già al terzo allenatore stagionale: dopo Martusciello e Colantuono sta toccando a Breda (già bandiera amaranto da calciatore) cercare di risollevare le sorti di unache al momento viaggia in una posizione di classifica (penultimo posto) pericolosa assai e sicuramente non preventivata a inizio stagione. I numeri dei campani dicono che hanno vinto sei partite, una sola in meno rispetto al Modena di Mandelli, ma che di contro ne hanno già perse ben quattordici, esattamente il doppio dei: e se poi vieni da una prestazione coraggiosa come quella di Cesena, nella quale fallisci il calcio di rigore del possibile colpaccio a cinque minuti dalla fine e al triplice fischio ti ritrovi addirittura sconfitto, anche il morale rischia di finire sotto i tacchi.