Gamberorosso.it - “I dazi Usa? Un’opportunità di crescita per le nostre aziende”. Salvini elogia la politica di Trump

Leggi su Gamberorosso.it

Mentre leagroalimentari lanciano appelli all’Europa per trovare una soluzione aiannunciati da, in Italia c’è chilacommerciale del presidente degli Stati Uniti. Si tratta del vicepremier e ministro dei trasporti Matteoche non ha mai nascosto la sua affinitàal tycoon, anche in occasione dell’ultimo incontro-scontro con il presidente ucraino Zelensky.La controversa posizione disuidiIn particolare, il segretario leghista nei giorni scorsi ha scritto un post sui social in cui spiega la sua posizione: «Chi pensa che Washington sia un nemico non ha capito nulla. Anche ladeipuò essere un'occasione per un ulteriore guadagno per le imprese del sistema Italia: abbiamo una grande opportunità di cambiamento».