Emissari ditenuto colloqui segreti con alcuni esponenti di spicco delper sondare il terreno in vista di future elezioni presidenziali. Lo ha rivelato il 6 marzo Politico. L’obiettivo del presidente americano del resto è noto: liberarsi di Volodymyr Zelensky, definito un «dittatore mai eletto» (sebbenegiuri di non ricordare di averlo apostrofato in questo modo), così da avere campo libero nei negoziati con Vladimir Putin.Idiavuto colloqui con Yulia Tyoshenko e Petro PoroshenkoSecondo Politico, idi, i cui nomi non sono stati resi noti,l’ex premier e capo del partito Batkivshchyna, Yulia Tymoshenko, e il leader di Solidarietà europea nonché ex presidente Petro Poroshenko.