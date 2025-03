Ilrestodelcarlino.it - I cittadini sventano un furto di rame

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ladri in azione martedì notte al cimitero di Salvaterra: l’ennesimodiè fallito grazie alla segnalazione dei. Un lodevole esempio di controllo di vicinato ha infatti permesso di sventare il raid. I malviventi avevano preso di mira il cimitero di Salvaterra verso le due, ma qualcuno ha sentito dei rumori giungere dal vicino camposanto. E’ stata attivata la centrale operativa dei carabinieri che ha inviato sul posto i militari dell’Arma di Casalgrande, Scandiano e Albinea. I malintenzionati sono poi scappati. Sul posto è arrivato il sindaco Giuseppe Daviddi che, dopo aver preso visione del danno, ha in seguito contattato l’ufficio lavori pubblici. A Salvaterra si sono portati gli operatori per rimuovere i pezzi didivelto e rendere agibile l’area. "Innanzitutto – dice Daviddi – voglio ringraziare sentitamente queiche hanno segnalato il tentatoalle forze dell’ordine, di fatto contribuendo a sventarlo.