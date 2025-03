Terzotemponapoli.com - I cinque punti critici della Maratona di Roma

Leggi su Terzotemponapoli.com

Per il terzo anno consecutivo SuperNews parteciperà alla prossimadiil 16 marzo, rappresentata da De Marco e Moscatelli, i due runner selezionati per la nuova edizione del progetto dedicato al running: gli atleti si preparano a correre ben 42 km nella splendida corniceCapitale e in un’atmosfera unica, con 30mila runner provenienti da ogni parte del mondo. Ma quali sono iRun Rome The Marathon? Quali difficoltà i runner possono incontrare e in quali precisidel percorso? Lo abbiamo chiesto ai protagonisti delle scorse edizioni di “Maratoneta SuperNews”: sebbene quest’anno il percorsodi Roma sia leggermente differente dagli anni precedenti, i nostri atleti hanno individuato e segnalato le 5 difficoltà più comuni incontrate durante la corsa capitolina.