I bonifici le passeggiate con il cane e le escort | cosa sappiamo del facoltoso rampollo milanese cliente di Lacerenza

L'indagine che ha portato all'arresto di Davide, Stefania Nobile e Davide Ariganello è partita da lui: S.S., lo "sconosciuto", ildi una facoltosa famigliache in tre anni ha versato oltre 600mila euro per serate tra, droga e champagne. Secondo la guardia di finanza, non lavora dal 2008.