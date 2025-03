Amica.it - I beauty look più belli del Grand Diner del Louvre

Leggi su Amica.it

La settimana della moda di Parigi è iniziata con stile con ildel, un gala che ha trasformato lo storico museo nella location di uno degli eventi fashion più esclusivi della città, ricalcando il Met Gala. L’evento ha chiamato a raccolta i piùi nomi della moda, dell’arte e della cultura, che per l’occasione hanno sfoggiatoad alto tasso glamour.Idelle star aldelÈ il caso di Gigi Hadid, che ha abbinato all’abito scintillante di Moschino un bob dal riflessi argentei ispirazionee Gatsby. Doechii, che si è esibita nel corso della serata, era regale in un maxi abito dorato e capelli raccolti, il viso illuminato dallo strobing e dalle labbra scintillanti. A completare il, un manicure extra lunga e in 3D dorata.Anche Naomi Campbell ha optato per un raccolto extra voluminoso, stile Brigitte Bardot, mentre la top model Jasmine Tookes ha lasciato i lunghi capelli scuri sciolti sulle spalle in morbide onde, abbinati a smoky eye e labbra nude.