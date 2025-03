Gqitalia.it - I 19 migliori teen movie della storia del cinema

Il, così come la maggior parte di noi lo conosce, è nato negli anni Ottanta, diventando così una creaturaGenerazione X. Ma in realtà, itrascendono i confini generazionali, e non solo perché alcuni di essi sono stati realizzati ben dopo il periodo di massimo splendore di John Hughes o, se vogliamo, ben prima che si affermasse la catena di montaggio delle imitazioni di Hughes e delle Animal House. Ifilm per ragazzi sono in grado di parlare a un pubblico di adolescenti e di risuonare ben oltre quella fetta di vita relativamente ristretta. Con l'aumentare del numero e delle ambizioni nel corso degli anni - senza offesa per i film sulle feste in spiaggia degli anni '60 - i film per adolescenti sono stati anche in grado di offrire un numero crescente di istantaneecultura giovanile.