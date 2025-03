Panorama.it - I 10 film da vedere in streaming a marzo

2025 si preannuncia un mese ricco diimperdibili in arrivo su tutte le principali piattaforme die TV. Tra i titoli che escono per la prima volta indopo il passaggio al cinema e gli originali in esclusiva, le opzioni sono tantissime. Netflix, Prime Video, Sky, Disney+ e Paramount+ offrono una selezione per tutti i gusti.In particolare, su Sky arrivano Povere Creature (il 2) e The Equalizer 3 (il 3), già distribuiti rispettivamente su Disney+ e Prime Video. Non mancano poi altriin arrivo, come Iddu, Cattiverie a domicilio e Transformers One, usciti recentemente nelle sale. Inoltre, dal 12su Disney+ si potrà finalmenteOceania 2, per continuare l’avventura nell'universo Disney. The SubstanceQuando: Dal 4Dove vederlo: Paramount+ e IWonderfull (su Prime Video) The Substance è ilche ha rilanciato la carriera di Demi Moore, un dramma horror che esplora il rapporto complicato tra i corpi femminili e le pressioni della società.