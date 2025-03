Ilgiorno.it - “Hydrogen Valley“. Treni e infrastrutture da 180 milioni di euro

Leggi su Ilgiorno.it

L’sta diventando una realtà e in Val Camonica si è svolto un incontro per illustrare ai sindaci il progetto H2ISE, che prevede l’introduzione di tecnologie all’avanguardia non solo sui nuovi, ma anche nelle dotazioni infrastrutturali. All’incontro erano presenti, per Ferrovie Nord, Marco Priuri, Fulvio Caradonna e Teresa Federici, professionista da poco nominata nel consiglio di amministrazione del gruppo Fnm, il consigliere regionale Diego Invernici, il presidente della Comunità montana Val Camonica, Corrado Tomasi (nella foto), il presidente dell’assemblea Bim, Fabio De Pedro, gli assessori dell’ente comprensoriale e la maggior parte dei sindaci della Valle e dell’Alto Sebino. I vertici di Ferrovie Nord hanno sottolineato che l’investimento da 180sarà fondamentale per "il contributo che i nuovi convogli daranno alla decarbonizzazione della mobilità in Val Camonica, unito ai vantaggi che avranno i viaggiatori in termini di comfort, senza dimenticare le potenzialità, anche da un punto di vista economico e di occupazione, che potrà avere lo sviluppo di un distretto industriale basato sull’idrogeno".