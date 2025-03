Juventusnews24.com - Huijsen Juventus è già un rimpianto? Sulle tracce del centrale ora anche il Real Madrid: il prezzo di mercato

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24è già undel difensoreora c’èil: ildisecondo il BournemouthIn estate ha lasciato laa titolo definitivo e ha scelto la Premier League per provare ad affermarsi ad alti livelli, ora dopo pochi mesi al Bournemouth rischia di diventare già undi Dean, ex bianconero classe 2005, ora ci sarebbeil. Il club inglese lo valuta non meno di 50 milioni di euro, vale a dire il valore della sua clausola rescissoria. Lo riporta TalkSport.Leggi sunews24.com