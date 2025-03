Liberoquotidiano.it - "Ho visto che l'ha presa per il collo": clamoroso in aula, il fratello indica chi ha ucciso Saman

"Hozio prendere per il, c'erano anche i cugini". A dirlo è stato Ali Heider, sentito come testimone nell'udienza del processo per l'omicidio della sorella. Il ragazzo, oggi 20enne, ha poi aggiunto: "Quando è venuto zio non gli ho chiesto nulla perché avevo paura. Ma quella notte ha dormito con me, ha pianto". Parole forti che inguiano i familiari diAbbas nel processo in corso. "Quando era in casa, io evedevamo insieme delle serie oppure lei scriveva sul cellulare al fidanzato, Saqib. Mamma mi aveva chiesto di fare delle registrazioni delle chat di mia sorella, e quando le ho fatte vedere a papà e mamma, papà si è arrabbiato.ha detto che non era vero niente, che voleva andare via. Ma poi mamma le ha chiesto di non andare". Quasi sussurrando, tra tanti non ricordo, Ali Heider racconta ingli ultimi istanti di vita della sorella.