Fanpage.it - “Ho smesso di parlare a causa del bullismo, volevo sparire. Oggi aiuto chi prova lo stesso dolore”: la storia di Simone Riccioni

Ladi, attore di fiction di successo come Che Dio ci aiuti e volto di circa 300 spot pubblicitari. Nato in Uganda da genitori marchigiani, in Italia ha subito: "Ero uguale a loro, ma mi dicevano che ero uno sporco n***, un mangia banane, dimostrando l'insensatezza e la crudeltà del". Con il film Neve, ispirato alla sua, incontra gli studenti nelle scuole e tende una mano alle vittime di