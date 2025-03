Ilfattoquotidiano.it - “Ho ricevuto commenti crudeli e piangevo dietro le quinte. Ornella Vanoni non eccelle per comprensione delle parole…”: Annalisa Minetti furiosa

è stata tra i protagonisti della seconda stagione di “Ora o mai più“ nel 2019, quando ha trionfato Paolo Vallesi, accompagnato dalla coach(“nonperparole doveva dire a me che non capiva quando cantavo?”). Laè arrivata sesta con Toto Cutugno. La cantante ha ricordato la sua esperienza a “La volta buona”, con alla conduzione Caterina Balivo.“Spesso i giudici non avevano un bellissimo modo di dire le cose. – ha affermato – Quando ho fatto Ora o Mai Più, mi venivano rivoltiin modo talmente crudele e gratuito che, non avendo il coraggio di rispondere come ha fatto Valerio Scanu, sorridevo, poi andavole. Mi disperavo. Io ho pianto tantissimo! E Luisa Corna già lo sa, perché è una mia vera amica, una persona che sento spesso al telefono, e sa quanto io abbia sofferto”.