Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto l’alopecia per il forte stress e ho fatto il trapianto per i capelli. Ho cambiato sei scuole, ero ribelle”: lo rivela Jack di MasterChef Italia

Era uno dei favoriti per la vittoria alla Finalissima di, poi l’ha spuntata Anna Yi Lan Zhang., vero nome Jacopo Canevali, ha 26 anni e attualmente è un content creator e influencer molto presente e seguito sui social, dove già prima di entrare in Masterclass raccoglieva centinaia di migliaia di followers. Il suo sogno è quello di diventare un private chef e declinare i suoi profili social verso il mondo della cucina.In tv lo abbiamo visto sensibile, affettuoso e mai fuori posto. Eppure, per sua stessa ammissione a Il Corriere della Sera, era “scontroso,, disubbidiente. Il mondo era un nemico da combattere, soprattutto a scuola (.) hosei. Ho accumulato sospensioni, bocciature, cambi di istituto. Hanno scritto che la mia testa calda è stata causata dalla separazione tra mia madre e mio padre, quando avevo dieci anni, ma in realtà ha solo peggiorato le cose”.